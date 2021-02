Gina Carano en Cara Dune dans The Mandalorian. — Disney+

A-t-elle basculé du côté obscur des réseaux sociaux ? Gina Carano a été renvoyée ce mercredi de la série The Mandalorian, disponible sur Disney +, dans laquelle elle incarnait le personnage de Cara Dune.

Elle « n’est plus actuellement employée par LucasFilm et nous n’avons aucun projet avec elle pour l’avenir. Ses publications, sur les réseaux sociaux, dénigrant des personnes en raison de leurs identités politique ou religieuse, sont odieuses et inacceptables », a déclaré un porte-parole de la société de production, cité par Deadline.

L’actrice de 38 ans avait partagé mercredi un post TikTok assimilant les Américains sympathisants du parti républicain d’aujourd’hui aux Juifs sous l’Allemagne nazie.

#FireGinaCarano

« Les soldats nazis pouvaient rafler facilement des milliers de juifs, le gouvernement dans un premier temps les avait fait haïr de leurs voisins simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent du fait de haïr un individu en raison de ses idées politiques », avait-elle écrit.

Dans la foulée, le hashtag #FireGinaCarano (« Virez Gina Carano ») a été massivement partagé par des internautes indignés sur Twitter.

La comédienne et ex-combattante en arts martiaux mixtes (MMA) n’en était pas à sa première polémique en ligne. Ces derniers mois, elle s’est notamment moquée du vaccin contre le Covid-19 et du port du masque et parlé de «fraude électorale» au sujet de la dernière élection présidentielle américaine.