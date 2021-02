Dominique Boutonnat, président du CNC, en septembre 2019. — XAVIER LEOTY / AFP

Dominique Boutonnat a été placé en garde à vue mercredi à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le producteur et président du Centre national du cinéma et de l'image animée ( CNC) de 51 ans est soupçonné d'agression sexuelle et de tentative de viol, selon l'AFP qui confirme une information de BFMTV.

C'est son filleul de 22 ans - qui n'a aucun lien familial avec Dominique Boutonnat - qui a déposé plainte en octobre pour ces faits qui remonteraient au mois d'août.

Il conteste les accusations

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête judiciaire, confiée à la PJ des Hauts-de-Seine. Dominique Boutonnat conteste ces accusations, a fait savoir son entourage à nos confrères.

Dominique Boutonnat, 51 ans, a été nommé président du CNC le 24 juillet 2019, après une longue carrière dans le financement de la création cinématographique et audiovisuelle. D'après le CNC, il a contribué entre 2007 et 2019 au financement d'environ 250 oeuvres telles que Polisse et Intouchables ou Le Chant du Loup.