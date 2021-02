Les affiches des films Les Temps modernes et Le Dictateur, dessinées par Léo Kouper. — Léo Kouper

Certaines de ses affiches font partie de l’inconscient collectif. L’illustrateur Léo Kouper est mort « dans son sommeil » lundi, chez lui, à Paris, à l’âge de 94 ans, a annoncé sa fille, Corinne Kouper.

Récompensé en 1974 par le Festival de Cannes pour le poster du film Emmanuelle de Just Jaeckin, Léo Kouper est aussi connu pour les affiches accompagnant la ressortie, dans les salles françaises dans les années 1950, de films de Charlie Chaplin : Les temps modernes, Le Dictateur, La Ruée vers l’or, Les Lumières de la ville et Le Kid.

« Une seconde pour raconter une histoire »

« J’essaie de m’imaginer le travail fini, et après je n’ai plus qu’à recopier ! (…) Il faut juste beaucoup d’imagination et de concentration. On n’est pas tout le temps obligé de faire une affiche à idée. Il y a aussi la mise en page, un tas de choses, plus ou moins compliquées. Parfois, rien qu’au téléphone au moment de la commande, je dessine un croquis, et j’y reviens après quelques essais «, expliquait-il dans les pages de Trois couleurs en 2013, en prenant le soin de préciser : » Le réalisateur de cinéma a une heure trente ou deux heures pour raconter une histoire, l’affichiste a une seconde. »

Léo Kouper a aussi réalisé des affiches pour la publicité et pour plusieurs théâtres parisiens. En 2015, il a créé un dessin sur l’attentat contre Charlie Hebdo : un portrait de Chaplin dont le célèbre chapeau, transformé en cible, est criblé de balles.

Ces derniers jours, Léo Kouper travaillait sur l’illustration d’un prochain album de Vladimir Cosma.