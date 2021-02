Animal Crossing restera comme le jeu vidéo emblématique du confinement — Nintendo

Animal Crossing est le bien culturel le plus vendu en France en 2020, selon les chiffres de l’institut GFK relayés par Le Figaro lundi. Le jeu vidéo se positionne en tête de ce classement qui répertorie les ventes de livres, vidéos, musique et jeux vidéo.

Au total, plus d’un million d’exemplaires ont été écoulés. Mais c’est sans compter tous les achats qui ont été effectués sur le site de l’éditeur Nintendo, puisque l’entreprise japonaise ne communique aucun chiffre.

Trois jeux vidéo aux premières places

Les jeux vidéo sont les grands gagnants de l’année 2020. Le secteur a été dynamisé, d’une part par les différents confinements et l’attrait du loisir numérique, mais aussi par l’arrivée des nouvelles consoles comme la PS5 et la Xbox Series. Ainsi, Animal Crossing est suivi par Fifa 21 et Mario Kart 8, forts de 500.000 à 1 million d’exemplaires vendus selon les chiffres de GFK.

Il faut attendre la quatrième place pour voir d’autres biens culturels figurer dans ce classement. Cette position est occupée par le livre de Joël Dicker, L’énigme de la chambre 622, devant La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. L’auteur figure également à la huitième place avec La vie est un roman, derrière L'Anomalie d’Hervé Le Tellier et Fait maison de Cyril Lignac. A noter que le premier DVD arrive à la 10e place. Il s’agit de La Reine des neiges 2. Au total, les ventes de DVD-BluRay ont chuté de 27 % en 2020.