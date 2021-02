Mary Wilson, ex-chanteuse des Supremes, est morte

Mary Wilson, ex-membre des Supremes. — Mark RALSTON / AFP

Elle a cofondé les Supremes en 1959 alors qu’elle avait 15 ans. Mary Wilson est morte ce lundi, chez elle à Las Vegas, a annoncé son agent, cité par Variety. Elle avait 76 ans. Les causes de son décès n’ont pas encore été révélées.

Au sein des Supremes, aux côtés de Diana Ross, Florence Ballard et Betty McGlown, elle a enchaîné les tubes : Baby Love, Stop ! In the Name of Love, You Can’t Hurry Love, You Keep Me Hangin' On… En tout, la formation qui a marqué l’histoire du mythique label Motown​, a classé pas moins de douze titres dans les charts américains.

Elle venait d’annoncer un projet solo

Mary Wilson avait quitté le groupe en 1977 – qui fut alors rebaptisé Diana Ross & The Supremes – afin de poursuivre une carrière en solo. Elle avait participé à la version américaine de Danse avec les stars en 2019.

Deux jours avant son décès, l’artiste annonçait, dans une vidéo postée sur YouTube, qu’elle travaillait à la sortie d’un projet solo, dont Red Hot, qu’elle a enregistré dans les années 1970 et qui demeure inédit.