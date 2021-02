Louis Aliot. — ALAIN ROBERT/SIPA

Le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi ce lundi soir le tribunal administratif de Montpellier d’une demande de suspension des arrêtés du maire RN de Perpignan portant sur la réouverture de quatre musées municipaux à partir de mardi, a indiqué la préfecture. Louis Aliot avait pris ces arrêtés un peu plus tôt dans l’après-midi sans attendre une éventuelle annonce du gouvernement concernant ces lieux fermés depuis fin octobre en raison du Covid-19.

Le maire de Perpignan avait affirmé à l’AFP vouloir rouvrir les quatre musées municipaux de la cité catalane : « la culture est essentielle à la vie des Perpignanais comme de tous les Français, il est grand temps de rouvrir les lieux culturels, certains le disent, nous le faisons ». « On expérimente la réouverture des lieux culturels sur nos musées. Évidemment dans le respect des règles sanitaires nécessaires » et gratuitement pendant le 1er mois, avait-il précisé.

Pas d’autorisation gouvernementale pour l’heure

Le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale et ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait critiqué cette décision, prise en pleine pandémie de coronavirus.

A #Perpignan, @louis_aliot veut nous faire croire que le Rassemblement National défend la culture en ouvrant des musées au mépris des règles sanitaires.



Mais derrière l'opération de com’, personne n’est dupe du populisme du RN.



La culture saura se protéger du virus extrémiste. pic.twitter.com/a8d9WSo3iK — Christophe Castaner (@CCastaner) February 8, 2021

La ministre de la Culture avait pour sa part échangé lundi pendant deux heures, via Zoom, avec une trentaine de responsables de musées, centres d’art, monuments publics et privés, en présence de son homologue de la Santé Olivier Véran. Selon Roselyne Bachelot, les musées et monuments publics et privés se sont montrés disposés à faire des efforts, notamment en durcissant les jauges, pour pouvoir rouvrir dès que possible. Il s’agit de bâtir « un modèle qui soit absolument sûr sur le plan sanitaire et qui permette à nos établissements de fonctionner », a-t-elle affirmé en marge d’une visite à la manufacture de porcelaine de Sèvres. « Globalement, j’ai senti un tel désir de rouvrir qu’ils sont disposés à durcir, à vraiment assurer la sécurité d’un modèle résilient sur les jauges », a-t-elle indiqué. Selon elle, les professionnels ont fait preuve d'« une très grande ouverture à passer de la jauge de 4 m2 du premier confinement à une jauge de 10 m2 ».

Lundi matin, sur BFMTV, elle a assuré que les musées et les monuments seraient les premiers à rouvrir « quand nous aurons une décrue ».