La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, au palais de l'Elysée, le 3 février 2021. — Ludovic MARIN / AFP

Approchons-nous de la fin de la traversée du désert culturel ? Gare au mirage ou, plutôt, à ne pas interpréter de manière trop hâtive les paroles de Roselyne Bachelot. Ce lundi, sur BFMTV la ministre de la Culture a dit comprendre que « les gens [lui] demandent des dates [de réouverture des lieux culturels]. Dès qu’il y a une possibilité, nous le faisons. »

Tout est donc un problème de concordance des temps : « J’ai toujours dit que, dans ce calendrier, musées et monuments seraient les premiers convoqués à la réouverture », a affirmé Roselyne Bachelot en précisant que cela sera possible « quand nous aurons une décrue [du nombre de personnes positives au Covid-19] ».

« Nous n’en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacles »

« Un musée, ça ne s’ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce, a insisté la ministre. Les directeurs nous ont dit qu’il fallait un délai entre trois jours pour les plus rapides et de quinze jours à trois semaines si l’on respecte (…) un certain nombre de procédures ». « Donc si on a une visibilité de trois à quatre jours, ce n’est pas possible. Il nous faut une visibilité sur une quinzaine de jours », a-t-elle ajouté.

La ministre de la Culture et le ministre de la Santé Olivier Véran se réunissent ce lundi avec différents responsables des musées pour discuter de ce sujet. Les cinéphiles, mélomanes et fans de théâtre doivent quant à eux prendre encore davantage leur mal en patience. « Nous n’en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacles », a glissé Roselyne Bachelot.