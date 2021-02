Giuseppe Rotunno, directeur photo de Fellini, est mort

Donald Sutherland (droite) aux côtés de Giuseppe Rotunno (gauche) en 2005 — : DOMENICO STINELLIS/AP/SIPA

Il a collaboré avec les plus grands du septième art italien. Le directeur de la photographie italien Giuseppe Rotunno, collaborateur de Federico Fellini, Luchino Visconti ou encore Sydney Pollack, est décédé à l’âge de 97 ans, ont annoncé dimanche les médias italiens.

« Peppino » Rotunno, né en 1923 à Rome, était entré dans le monde du cinéma à 20 ans, appelé par Roberto Rossellini pour tourner L’homme à la croix.

Un Bafta en 1980

Il a ensuite travaillé avec les plus grands réalisateurs italiens : Federico Fellini (Casanova, Satyricon, Amarcord, Et vogue le navire), Luchino Visconti (Nuits blanches, Rocco et ses frères, Le Guépard), Vittorio De Sica (Les fleurs du soleil, Hier, aujourd’hui et demain).

Il a aussi fait carrière à l’étranger auprès de John Huston (La Bible), Mike Nichols (A propos d’Henry), Sydney Pollack (Sabrina), et Terry Gilliam (Les aventures du baron de Münchhausen). Il avait été nominé aux Oscars et reçu un Bafta (l’équivalent britannique des Oscars) en 1980 pour Que le spectacle commence de Bob Fosse.