Malcolm & Marie - Photos de plateau — NETFLIX © 2021

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Zendaya dans « Malcolm & Marie »

Loin de l’adolescente à la dérive d’Euphoria, la jeune prodige Zendaya est de retour dans Malcolm & Marie, un drame en huis clos disponible sur Netflix depuis vendredi. Réalisé par Sam Levinson, showrunner de la série HBO portée par la jeune femme, le long-métrage, tourné en pleine pandémie du coronavirus, s’immisce dans l’intimité d’un couple en pleine remise en question. Malcolm, réalisateur qui tient enfin un succès après de longues années de galère, a oublié de citer sa petite amie, Marie, dans son discours de remerciements. Il n’en fallait pas plus pour gâcher la fête. Inspiré de faits réels (Levinson avait oublié de remercier son épouse lors de la première d’Assassination Nation, en 2018, rappelle Le Monde), le film s’invite dans une nuit chaotique d’un couple partagé entre amour et haine, admiration et jalousie. Un produit du confinement qui a tout pour intriguer.

Le délire continue avec « Search Party »

Décidément, le thriller corrosif Search Party se bonifie au fil des saisons. Les aventures de Dory, Drew, Elliott et Portia sont de retour pour une saison 4 encore plus drôle et what the fuck que les précédentes. Après le meurtre, l’arrestation et l’acquittement surprise, Dory est enlevée par un sociopathe qui n’a qu’une idée en tête : devenir son meilleur ami. De leur côté, Elliott et Portia plongent plus profondément dans l’égotisme, tandis que son ex, Drew, cherche à se réinventer un personnage pour oublier les accusations de meurtre dont il a fait l’objet. La bande finit par s’inquiéter de la disparition de Dory et part dans une quête loufoque qui invite une Susan Sarandon à l’image du scénario : complètement barré. A cheval entre la comédie indé et le thriller psychologique, cette dernière saison est plus réjouissante que jamais. Une satire hilarante de la société.

Qui se cache derrière les trolls ?

Qu’est-ce qu’un troll et qui se cache derrière ces entités virtuelles ? Trolls, la série documentaire de cinq épisodes disponible depuis fin janvier sur la plateforme france.tv, part à la rencontre de quatre hommes pour tenter de donner une définition de cette figure numérique controversée. Souvent montré du doigt comme une entité maline de la Toile, le troll n’est pas si simple à appréhender. Alexandre Pierrin, le réalisateur de la série, tente de le définir plus précisément dans une interview d’Usbek & Rica : « quelqu’un qui, sous pseudonyme, va venir perturber des conversations en ligne avec un humour asymétrique et souvent transgressif ». Si la série souffre de son manque de diversité (il n’y a que des hommes parmi les trolls présentés), elle a le mérite de sortir de la caricature et de dévoiler une vraie réflexion à travers des personnages plus profonds qu’on aurait pu le penser.

Des célébrités racontent leur coming out

Comment vit-on son homosexualité en 2021 ? Spotify a mis en ligne jeudi sa deuxième saison de Coming Out, un podcast qui invite des célébrités à se confier sur leur expérience personnelle. Comment ont-elles pris conscience de leur sexualité et comment sont-elles parvenues à le dire à leur entourage ? Dans cette saison, le podcast ouvre son micro à Pomme, Aloïse Sauvage, Fatima Daas, Caroline Fourest, Xavier Dolan, Woodkid, Ines Rau, Céline Pham, Jeremstar et au chanteur et comédien Benjamin Siksou, révélé par Nouvelle Star en 2007. Ce dernier évoque publiquement, pour la première fois, son orientation sexuelle. Trente minutes de confidences toute en émotions.