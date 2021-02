Europe 1 lance l'opération #Europe1Solidaire — Capture d'écran/Europe 1

Apporter une aide psychologique, trouver des solutions économiques, donner des conseils pratiques, ce sont les missions que va tenter de mener Europe 1 à partir du lundi 8 février dans le cadre d’une semaine spéciale « pour aider celles et ceux qui construisent le monde de demain. » Alors que les étudiants crient de plus en plus fort leur détresse, la station de radio leur consacre certains de ses rendez-vous d’information et de ses émissions.

En matinée, et ce toute la semaine, Anne Roumanoff fera participer des étudiants à l’un de ses jeux dans son émission Ça fait du bien. L’humoriste leur fera gagner des équipements informatiques. En début d’après-midi, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil prendront le relais en tendant le micro aux professionnels qui peuvent venir en aide aux jeunes grâce à des offres de stage et d’emploi.

A partir de 22h30, c’est dans une ambiance plus propice aux confidences que Sabine Marin et Olivier Delacroix recueilleront les témoignages des jeunes et de leurs proches. Les auditeurs sont invités à venir se confier à l’antenne jusqu’à 1 heure du matin.

Des émissions spéciales toute la semaine

D’autres rendez-vous plus ponctuels sont également à noter, à l’instar de l’émission spéciale d’Europe Soir animée par Julian Bugier de 18 heures à 20 heures lundi.

Le youtubeur Gaspard G, qui avait interpellé fin janvier Jean Castex à propos du mal-être étudiant, sera quant à lui l’invité de L’interview politique de Sonia Mabrouk à 8h15 mardi.

L’un des autres temps forts de cette semaine devrait aussi être le numéro de Sans Rendez-vous, diffusé mercredi et animé par Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez. Il sera consacré à la santé mentale des jeunes.