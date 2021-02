Le chanteur The Weeknd — Polaris / Starface

The Weeknd s’est mobilisé afin de faire livrer 150 repas provenant d’un restaurant fondé par des Afro-Américains au personnel soignant d’un hôpital de la ville de Tampa, en Floride. Une manière d’honorer le Black History Month qui a démarré aux Etats-Unis alors que l’artiste s’apprête à monter sur scène pour la fameuse mi-temps du Super Bowl qui sera diffusé dans la nuit de ce vendredi à samedi sous nos latitudes.

D’ailleurs, l’établissement de santé en question est à seulement quelques kilomètres du Raymond James Stadium où les Buccaneers de Tampa affronteront les Chiefs de Kansas City. Une petite mise en bouche avant l’immense cadeau que l’artiste s’apprête à faire à ses fans.

Sans précédent

The Weeknd a annoncé un concert sans précédent pour cette mi-temps du Super Bowl. « On s’est vraiment concentrés sur le fait de combler les fans qui sont chez eux en faisant de notre prestation une expérience cinématographique, et c’est ce qu’on veut faire avec le Super Bowl », a assuré le rappeur à Billboard.

Et pour donner une idée de l’ampleur du spectacle, le manager de The Weeknd, Wassim « Sal » Slaiby, a confié à la publication que la star avait investi sept millions de dollars de ses fonds propres afin de d’être sûr de réaliser ce qu’il avait en tête. On a hâte de voir ce que ça va donner !