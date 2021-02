DI-VERRE-TISSEMENT Netflix a mis en ligne la deuxième saison de son concours « En verre et contre tous », qui suit dix souffleurs et souffleuses de verre prêts à braver le feu pour remporter 60.000 dollars

Un souffleur de verre, ça va… Trois souffleurs de verres, bonjour les dégâts ! — Capture d'écran/YouTube

Fin janvier, Netflix a lancé la deuxième saison de l'émission En verre et contre tous, dans laquelle s'affrontent dix souffleurs et souffleuses de verre.

Avec son casting haut en couleurs, ses challenges étourdissants et une tension permanente, la compétition coche toutes les cases du programme à bingewatcher en un week-end.

Les compétitions de cuisine à la télé, on connaît. Les télécrochets musicaux, on en a fait le tour. Et alors que M6 a lancé un concours de Lego en fin d’année dernière, on pensait qu’on ne ferait pas plus original. C’était sans compter sur l’imagination sans limite des producteurs venus d’outre-Atlantique. Le 22 janvier, Netflix a mis en ligne la deuxième saison d’En verre et contre tous, une émission dans laquelle s’affrontent… Dix souffleurs et souffleuses de verre.

Au-delà de l’incroyable jeu de mots du titre trouvé par les traducteurs français, le programme a de quoi susciter la curiosité de n’importe quel internaute en quête de frissons. Oubliez la tension du Jeu de la dame, les rebondissements de La Casa de Papel et la magie de Stranger Things, tous ces ingrédients sont réunis dans une seule et même émission. À la clé, un joli chèque de 60.000 dollars adressé à celui ou celle qui épatera le jury au fil des épreuves.

The hot shop opens January 22nd for Season 2 of Blown Away! Ten exceptional glassblowers from around the globe battle the heat, the clock, and each other to be named best in glass 🔥 pic.twitter.com/ubbUFjE6ix — Blown Away (@BlownAwaySeries) December 28, 2020

Une compétition tout feu tout flamme

Des flammes, du feu, des fours à 1000°C et donc de la sueur, voilà grosso modo ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous lancerez le premier épisode de cette série. D’après les propres mots d’une des participantes, « les verriers puent en permanence. On nous appelle les camionneurs du monde des arts. On est sûrement plus dégueulasses que la moyenne. » Un constat qui, à première vue, ne vend pas du rêve mais qui tranche avec les couleurs pop et la poésie bucolique du Meilleur Pâtissier.

Pourquoi se prendre de passion pour les souffleurs et souffleuses de verre ? D’abord parce qu’ils et elles ont ce côté mystérieux et entretiennent une relation presque mystique avec la pâte en fusion. À part un vague reportage en 2017 dans le JT de 13 Heures de TF1, c’est une pratique et un métier que nous avons peu l’habitude de voir mis en valeur sur nos écrans. Alors quand une compétition entière leur est consacrée, il faut souligner le geste.

En verre et contre tous est surtout l’occasion de voir des œuvres à couper le souffle, créées en deux ou quatre heures seulement en fonction des thèmes de chaque défi. Si l’on vous demandait par exemple de réaliser votre autoportrait avec du verre, auriez-vous pensé à construire une sphère et une spirale qui illustrent votre quête sans fin vers la maturité ? Voilà, c’est bien ce que l’on se disait. Et si vous coucher un peu moins bête chaque soir est votre désir le plus profond, vous serez ravi d’apprendre la signification des termes « soffietta », « fritte » et « battuto ». Un monde entier s’offre à vous.

Un souffleur de verre, ça va… Trois souffleurs de verres, bonjour les dégâts !

N’oublions pas que l’émission est avant tout une compétition. Au même titre que le concept, le casting a donc une importance capitale. Dans la deuxième saison, vous allez probablement adorer détester Chris, présenté comme le candidat ultra-expérimenté grâce à ses trente ans de métier, qui a un peu de mal à suivre les consignes et qui se la raconte beaucoup. Face à lui, ses concurrents et concurrentes sont tout aussi redoutables et n’hésitent pas à toucher la corde sensible, celle de la musique habituelle des bons sentiments à l’américaine.

Dernier ingrédient qui fait tout le sel du programme : la casse. Eh oui, quand on manipule du verre, les accidents sont vite arrivés. Tout comme on retient son souffle quand un candidat ou une candidate du Meilleur Pâtissier rate son glaçage, le stress est tout aussi intense quand une structure se brise en mille morceaux. Malheureusement, on voit quand même bien un problème avec En verre et contre tous. Contrairement à la charlotte aux fraises de Mercotte, c’est difficile de s’essayer à ce nouveau hobby un dimanche après-midi.