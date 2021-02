Les internautes rendent hommage à Dustin Diamond — 20 Minutes

La série n’a duré que quatre saisons, mais elle est certainement l’une des plus cultes des années 1990. Sauvés par le gong a perdu lundi l’un de ses acteurs principaux, Justin Diamond, décédé à 44 ans des suites d’un cancer de la gorge. Il interprétait Screech, jeune geek loufoque et maladroit, meilleur ami de Zack et éperdument amoureux de Lisa Turtle. Mark-Paul Gosselaar, qui interprétait Zack, a salué le «génie comique» de Dustin Diamond.

Personnage attachant, Screech a profondément marqué les fans de la série. Certains se sont reconnus en lui, sa maladresse, son côté geek. D’autres se souviennent surtout de son potentiel loufoque. A l’annonce de la mort de l’acteur, vous avez été nombreux à lui rendre hommage. Nous en avons sélectionné quelques uns dans la vidéo ci-dessus.