Nicolas Bedos annonce quitter les réseaux sociaux

Nicolas Bedos a décidé de claquer la porte des réseaux sociaux. Dans un message publié sur Instagram et sur Twitter samedi, le comédien et réalisateur a expliqué son choix.

« Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus ou moins efficace face au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux », souligne-t-il. « J’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes », poursuit-il avant d’ajouter : « J’ai goûté à cette violence et je l’ai détestée. »

En septembre dernier, l’une de ses publications avait en effet provoqué une polémique. Nicolas Bedos s’était prononcé en faveur d’une désobéissance collective aux mesures sanitaires, s’attirant de vives réactions, notamment parmi les membres du gouvernement. Le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu en personne à l’acteur et réalisateur français devant la commission d’enquête du Sénat.