SOPHIE, figure influente de la pop, est morte à 34 ans dans un accident

Capture d'écran du clip de — SOPHIE

L’émoi suscité par l’annonce de son décès montre l’importance que SOPHIE avait dans le milieu musical. L’artiste est morte samedi matin à Athènes, après un accident, ont confirmé ses agents artistiques.

Sophie Xeon, qui signait ses projets musicaux SOPHIE, avait 34 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que la musicienne et productrice SOPHIE est morte ce matin aux alentours de 4 heures à Athènes, où l’artiste vivait, suite à un accident soudain », indiquait le communiqué.

Influente et Transgressive

Femme trans, SOPHIE a imposé un son pop, souvent qualifié de futuriste (autant parce qu’elle incarnait un futur de la pop que pour l’audace formelle de ses musiques), auprès de nombreuses pop stars telles que Rihanna ou Madonna. Elle avait également connu le succès en solo, notamment avec sa chanson It's OK to cry.

Artiste influente et militante, SOPHIE mettait sa créativité au service de la visibilité des personnes trans, notamment avec son label Transgressive. A l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont salué une artiste étonnante et détonante, adepte d’une musique parfois cacophonique pour bousculer les codes de la pop et du genre.

Hommages

Née en 1986 à Glasgow en Écosse, SOPHIE s’était fait remarquer dès 2013 avec les singles Bipp et Lemonade, avant un premier album en 2018, Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Malgré tout, sa notoriété était mineure en comparaison de l’impact qu’elle a pu avoir sur la scène éléctro-pop par ses créations et collaborations.

Parmi les hommages rendus de par le monde à SOPHIE figurent ceux, en France, de Chris et Bilal Hassani qui ont exprimé leur chagrin et leur admiration. « Sophie était une excellente productrice, une visionnaire, une référence, a commenté la chanteuse. Elle s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme. Je ne peux pas croire qu’elle soit partie. Nous devons honorer et respecter sa mémoire et son héritage. Chérissez les pionniers. »