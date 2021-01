L’actrice et icône afro-américaine Cicely Tyson est décédée à 96 ans

L'actrice Cicely Tyson, ici en 2016 avec Barack Obama, est décédée le 28 janvier 2021 à 96 ans. — Andrew Harnik/AP/SIPA

Sa carrière s’est étalée sur sept décennies. L’actrice Cicely Tyson, icône pour deux générations de comédiennes afro-américaines et figure de Broadway, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a annoncé son manager. Elle venait d’être interviewée il y a quelques jours sur CBS pour la sortie de ses mémoires Just as I am.

"When the time comes, what do you want us to remember about you?" — @GayleKing



"I done my best. That’s all." — @IAmCicelyTyson #RIP to the legendary Miss Cicely Tyson. ❤️ https://t.co/wICaRwVBj9 pic.twitter.com/rQUu98WbvH — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 29, 2021

Cicely Tyson est notamment connue du grand public pour sa nomination aux Oscars pour Sounder en 1973. Elle était aussi apparue dans les films Beignets de tomates vertes et La Couleur des sentiments. Elle avait également joué dans la pièce de Jean Genet The Blacks (Les Nègres), à Broadway, au début des années 60. Plus récemment, on l’avait vu dans The Help et la série télévisée How to Get Away with Murder, où elle incarnait la mère de Viola Davis. Cette dernière s’est dite « anéantie » à l’annonce de la nouvelle : « Tu m’as fait me sentir vue et aimée dans un monde où il y a toujours une cape d’invisibilité sur nous, dark chocolate girls (filles à la peau « chocolat noir »). Tu m’as donné la permission de rêver. »

I'm devastated. My heart is just broken. I loved you so much!! You were everything to me! You made me feel loved and seen and valued in a world where there is still a cloak of invisibility for us dark chocolate girls. You gave me permission to dream... https://t.co/7V7AFZtFLa pic.twitter.com/l2TLfM4weX — Viola Davis (@violadavis) January 29, 2021

Médaille décernée par Obama

Très engagée dans la lutte contre le racisme et pour la justice sociale, la comédienne a souvent refusé des rôles qui perpétuaient selon elle les clichés raciaux, comme les domestiques ou les prostituées. « C’est le coeur lourd que la famille de Mademoiselle Cicely Tyson annonce son départ paisible cet après-midi », déclare son manager, Larry Thompson, dans un communiqué à l’AFP, sans préciser les causes du décès.

Barack Obama lui avait remis la médaille présidentielle de la Liberté en 2016, déclarant : « Au cours de sa longue et extraordinaire carrière, Cicely Tyson n’a pas juste eu du succès comme actrice, elle a façonné le cours de l’histoire. »

« Ouvert la voie » à une plusieurs générations d’actrices noires

L’actrice a remporté plusieurs Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, ainsi qu’un Tony Award qui récompense les prestations théâtrales. En 2018, la star avait reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière et le symbole qu’elle représente pour les artistes noirs.

Elle est « une reine pour nous tous, les Afro-Américains », avait alors souligné l’acteur et réalisateur Tyler Perry. « Elle a dû travailler dix fois plus dur, pour être payée cent fois moins » parce qu’elle était une femme noire, a-t-il déclaré. Pour le compositeur Quincy Jones, qui lui a rendu un hommage ému, Cicely Tyson a tout simplement « ouvert la voie » à plusieurs générations d’actrices comme Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis ou Lupita Nyong’o (Oscar pour 12 years a slave).