Son secret pour percer, sa réaction au million d’abonnés… L’interview « Le milli » de Yofunders — 20 Minutes

Yofunders, alias Gaëtan, peut compter sur 1,2 million d’abonnés sur TikTok.

Avec sa voix « de journaliste », il a conquis la plateforme en moins d’un an.

Sa façon de communiquer avec ses fans, sa réaction face au million… Il se confie à 20 Minutes dans l’interview « Le Milli ».

Avec sa voix de journaliste, il a conquis TikTok en moins d’un an. Yofunders, ou Gaëtan pour les intimes, est âgé de 20 ans et compte plus d’1,2 million d’abonnés sur le réseau social. Sa particularité ? Prendre une voix (un poil exagérée) « de journaliste » que l’on pourrait particulièrement entendre lors d’un JT, et commenter toutes les situations qui lui passent par la tête.

Ce ton, Yofunders l’a trouvé un peu par hasard lorsqu’il était au collège et qu’il s’amusait à prendre sa drôle de voix pour faire marrer son entourage. « C’est devenu un peu addictif parce que tous mes potes la faisaient aussi », se souvient-il pour 20 Minutes. Un jour, l’idée de se mettre en scène sur TikTok lui a été soufflée par l’un de ses amis. « Au départ, je ne voulais pas mais je l’ai écouté. C’est ce qui m’a fait connaître et c’est grâce à lui. J’ai bien fait de l’écouter », concède-t-il aujourd’hui.

Un succès quasi-immédiat

Même si ce n’était pas une épreuve insupportable pour lui, Gaëtan avait tout de même un peu peur du jugement au moment de se lancer sur l’application. Grâce au soutien de ses proches, le vidéaste a pu prendre confiance en lui. Et c’est tant mieux, puisqu’il a cartonné dès sa deuxième vidéo, atteignant rapidement la barre des 300.000 vues. « C’est cool que ça ait marché aussi rapidement, confie-t-il. Ce n’est pas comme si j’avais galéré pendant trois mois avec des vidéos à 200 vues. »

Pas de pression pour Yofunders lorsqu’il s’agit de poster des vidéos, c’est plutôt « à la cool » selon lui, sans s’imposer de rythme. « Si j’ai de l’inspiration, je poste, sinon je fais une pause pendant une semaine pour ensuite sortir une vidéo de qualité qui marchera bien », dit-il, lui qui publie en moyenne entre une et trois vidéos par semaine.

TikTok, ce n’est d’ailleurs pas toute sa vie. Lorsqu’il n’a pas son téléphone entre les mains, Gaëtan est aux platines dans une école de DJ à Poitiers et dans un bar à La-Roche-Sur-Yon. Même si la situation sanitaire ne lui permet pas d’assouvir pleinement sa passion, le mélomane a hâte de pouvoir travailler à nouveau. Alors qu’il passera bientôt ses examens finaux pour décrocher son diplôme, cette pause lui permet de se faire nom sur les réseaux. « Pour l’instant, je m’occupe comme je peux et TikTok est aussi un moyen de pouvoir m’épanouir et de faire grandir ma communauté », indique-t-il.