A Malguénac dans le Morbihan, un gîte propose une plongée dans l'univers d'Harry Potter. — Ô Chemin de Traverse

Un gîte entièrement dédié à l’univers d’Harry Potter vient d’ouvrir près de Pontivy dans le Morbihan.

Grande fan de la saga, la gérante des lieux a fabriqué elle-même toute la décoration.

Un mois seulement après son ouverture, le gîte attire déjà de nombreux Moldus et autres apprentis sorciers.

Peuplée de fées et de korrigans, la Bretagne a toujours été une terre de mystères. A une heure de route de la forêt de Brocéliande et de ses légendes arthuriennes, un nouvel endroit plonge cette fois le visiteur dans l’univers magique d’Harry Potter. Il s’agit du gîte «Ô Chemin de Traverse», sorte de mini Poudlard, qui a ouvert ses portes juste avant les fêtes de Noël à Malguénac près de Pontivy (Morbihan).

Sans surprise, c’est une grande fan de la saga de J.K Rowling qui a eu l’idée de cet hébergement insolite niché en plein cœur de la campagne bretonne. « Depuis que le premier tome est sorti il y a plus de vingt ans, j’ai lu tous les livres et regardé tous les films », indique Irène Pina, qui a transmis sa passion à ses enfants. Possédant déjà quatre gîtes sur un vaste terrain de quatre hectares où cohabitent des poules, des chèvres et des vaches Highland, la quadragénaire a eu l’idée pendant le premier confinement d’en transformer un en paradis pour les Moldus et autres apprentis sorciers.

Toute la décoration fabriquée par ses soins

Mais Irène Pina n’ayant pas de pouvoirs magiques comme dans la saga, la décoration de son gîte ne s’est pas faite d’un coup de baguette magique. « On a de nouveau regardé tous les films pour s’inspirer de l’univers et on a ensuite énormément chiné pour trouver des objets », indique-t-elle. Son talent de décoratrice a ensuite fait le reste afin de transformer la petite maison en pierre en un temple dédié au plus célèbre des sorciers.

« On ne voulait pas de produits dérivés et on a donc fabriqué tout nous-mêmes en famille », souligne la gérante des lieux. A l’intérieur du gîte, rien n’est en effet laissé au hasard avec des potions diaboliques qui trônent sur les étagères de la cuisine, les emblèmes des quatre maisons qui sont accrochés au mur ainsi qu’un trombinoscope des professeurs de Poudlard dans le salon.

Le gîte déjà complet tous les week-ends jusqu’en octobre

Les trois chambres offrent également leur lot de surprises et de clins d’œil à la saga avec notamment une chambre Gryffondor pour les enfants dans laquelle on trouve le balai volant d’Harry Potter et une chambre Serpentard pour les parents. « On a même une chouette qui hulule dans le jardin pendant la nuit pour se plonger encore plus dans l’ambiance », sourit Irène Pina.

Pour s’offrir un séjour entre sorciers (140 euros la nuit pour six personnes), les fans d’Harry Potter vont tout de même devoir s’armer de patience. La Pottermania ne faiblissant pas, le gîte affiche en effet déjà complet tous les week-ends jusqu’au mois d’octobre. D’autres hébergements inspirés de Poudlard ont déjà ouvert leurs portes ces derniers mois en France, notamment à Colmar et à Rosnay dans la Marne.