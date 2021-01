Un timbre à l’effigie de Simone de Beauvoir va sortir le 8 mars

Simone de Beauvoir en 1983. — AP/SIPA

La Poste va rendre hommage à Simone de Beauvoir à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, selon les informations du site Neonmag. Un timbre à l’effigie de l’autrice du Deuxième sexe et de Mémoires d’une jeune fille rangée sera disponible le 8 mars 2021.

🆕📢Le 8 mars 2021, #LaPoste émet un #timbre à l’effigie de Simone de Beauvoir.

Illustration et gravure : Sophie BEAUJARD d'après photo © Pierre Boulat

Impression taille-douce

705 000 ex

1,28 € Lettre Prioritaire@centre2Beauvoir #SimoneDeBeauvoir pic.twitter.com/vQP1mDcZcq — ToutSurLeTimbre (@toutsurletimbre) January 14, 2021

Cette édition limitée sera tirée à 705000 exemplaires et vendu 1,28 € l’unité, dès le 8 mars dans les bureaux de poste et en précommande à la maison de timbre Carré d’Encre à Paris, les 5 et 6 mars 2021.