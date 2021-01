Dans « Quotidien », Damso annonce que son prochain album est « déjà fait »

Damso sur le plateau de « Quotidien » — Capture d'écran/TMC

Déjà un cinquième album pour Damso ? Alors qu’il a sorti son dernier album, QALF, en septembre, le rappeur belge a fait une étonnante révélation sur le plateau de Quotidienvendredi. Interrogé sur la fin de sa carrière vraisemblablement planifiée pour 2022, il a expliqué qu’il ferait « autre chose », en ajoutant : « Je suis quelqu’un de curieux. Je peux me diversifier. Je ne sais pas. Producteur… M’ouvrir à d’autres choses, parce que la musique je la connais, et donc je vais toujours en faire. »

Puisque le rappeur sous-entendait qu’il lui reste du temps pour faire un autre album, Yann Barthès est parti à la pêche aux infos… et ça a mordu à l’hameçon. « Bien sûr, mais il est déjà fait » répond alors Damso, au grand étonnement de l’animateur de Quotidien. « On a terminé le mix ce mois-ci d’ailleurs, ça faisait un an qu’on bossait dessus. »

En toute logique, ce disque devrait donc sortir avant 2022. Mais quand exactement ? « Je ne peux pas encore le dire, on termine bien le mix. C’est par rapport au mix. Je prends mon temps, car celui-là, il est précieux pour moi », a expliqué Damso. Est-ce qu’il s’agira de la suite de Ipséité, son deuxième album ? Le mystère reste pour l’instant entier.