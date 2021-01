Eric Antoine devant le Musée Grévin en 2018 — SOLAL/SIPA

Se connecter à un show numérique, c’est presque le même cérémonial que lorsque l’on se rend dans une salle de spectacle. Il faut arriver en avance, se faire beau (où cas où on passe sur scène) et, pour les plus timides d’entre nous, prier pour ne pas être désigné par l’artiste pour faire un tour avec lui. Dans Connexions, le spectacle interactif d’Eric Antoine, c’est exactement la même chose.

Pendant une heure et demie, le magicien, humoriste et animateur donne la parole au public qui s’affiche sur son écran tactile. En deux clics (et sans bug), il valse entre les familles et les couples. Alors qu’il était parti pour faire dix-neuf représentations pendant les vacances de Noël, Eric Antoine a prolongé l’exercice durant le mois de janvier. Face au succès de son show, cinq séances de Connexions viennent d’être ajoutées : une le mercredi 3 février à 20 h, deux le samedi 27 février et deux autres le samedi 27 mars.

Lorsque le rideau virtuel se lève sur l’humoriste, environ 600 familles sont connectées au même moment. En partant du principe que plusieurs membres d’une fratrie assistent ensemble au spectacle, la production annonce 60.000 spectateurs depuis le lancement. Un beau succès à l’heure où les lieux culturels ne peuvent toujours pas ouvrir leurs portes, et qui permet de faire travailler dix intermittents, de la régie jusqu’aux cadreurs.