Nathalie Delon, actrice et ex-épouse d'Alain Delon, est morte

L'actrice Nathalie Delon à Cannes, en 1993. — AFP

« Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d’un cancer rapide », a déclaré Anthony Delon, fils de Nathalie Delon ce jeudi. L’actrice avait 79 ans.

La comédienne a tourné dans une trentaine de films, dont Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, au côté d’ Alain Delon, qui était à l’époque, en 1967, son mari.

Elle a aussi joué dans L’Armée des ombres, également de Jean-Pierre Melville, Docteur Justice de Christian-Jaque, et Une femme fidèle de Roger Vadim.

Nathalie Delon est passée derrière la caméra en réalisant Ils appellent ça un accident en 1982 et Sweet Lies en 1986.

Cinq ans de mariage avec Alain Delon

D’origine espagnole, elle est née Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda (Maroc), alors sous protectorat français. Elle débarque à Paris en 1962 après avoir quitté son premier mari, Guy Barthélémy, un ancien appelé du contingent, dont elle a une fille.

La jeune femme a 21 ans lorsqu’elle rencontre Alain Delon dans une boîte de nuit parisienne. Ils entament une relation et se marient en août 1964 dans la plus stricte intimité. Leur fils Anthony naît un mois plus tard.

Le couple finit par divorcer en 1969, Alain Delon partant refaire sa vie avec Mireille Darc. « Quand je l’ai quitté, j’ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c’est tout », racontera Nathalie Delon, en 2018, à Paris Match. Le couple restera toutefois lié. Leur fils Anthony a posté fin décembre 2020 sur Instagram une photo de ses parents côte à côte.