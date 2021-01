Guillaume Musso est encore et toujours l'écrivain le plus lu de l'année

L'écrivain Guillaume Musso, le 8 mars 2011 à Paris. — AFP

Pour la dixième année consécutive, Guillaume Musso s’est imposé en 2020 comme l’écrivain le plus lu en France, selon un palmarès révélé par Le Figaro mercredi. D’après les données de GfK, institut marketing qui s’appuie sur les ventes grand format et poche dans des milliers de points de vente physiques et en ligne, il a vendu 1.509.662 exemplaires sur l’année, devant Virginie Grimaldi (827.561 exemplaires) et Michel Bussi (815.003 exemplaires).

Deux titres dans les dix livres les plus vendus de 2020

Selon un autre classement GfK publié une semaine auparavant, Guillaume Musso a placé deux titres parmi les dix livres les plus vendus de 2020 : La Vie secrète des écrivains (2e) et La Vie est un roman (5e). Le romancier édité chez Calmann-Lévy doit son succès à ses intrigues haletantes, ses personnages attachants et son style dynamique, qui attirent un public très divers, mais lui valent aussi depuis quelques années une plus haute estime de la critique littéraire.

Après Virginie Grimaldi avec Et que ne durent que les moments doux et Michel Bussi avec Au soleil redouté, suit un auteur de romans policiers, Franck Thilliez pour Il était deux fois écoulé à près de 742.000 exemplaires. Le premier étranger est le Suisse francophone Joël Dicker, cinquième avec quelque 735.000 exemplaires. Il a la particularité de vendre beaucoup moins en poche que ses concurrents, faute d’être chez les deux éditeurs de poche les mieux diffusés, Livre de poche et Pocket.

Le Goncourt 2020 aux portes du classement

Marc Levy, que son éditeur Robert Laffont présente comme l’auteur le plus lu en France au XXIe siècle, est sixième en 2020, avec 675.000 exemplaires. Michel Houellebecq est, lui, sorti de ce top 10 où il était neuvième en 2019, grâce à Sérotonine. Il publie moins souvent que ses concurrents à grand succès, au rythme d’un roman tous les quatre ou cinq ans. Autre phénomène de librairie, le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier (L’Anomalie, 440.000 exemplaires), n’apparaît pas non plus dans ce classement, où il faut avoir dépassé 565.000 livres vendus.