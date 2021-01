Jean-Pierre Bacri au festival d'Angoulême en 2017. — GUILLAUME COLLET/SIPA

Le « grognon » favori du cinéma français s’en est allé. L’acteur, scénariste et dramaturge Jean-Pierre Bacri est décédé ce lundi des suites d’un cancer à l’âge de 69 ans. Figure du 7e art et du théâtre, il a marqué les mémoires avec ses vraies fausses colères et son duo mythique, un temps à la vie et longtemps à l’écran, avec Agnès Jaoui.

Le comédien « attachiant », récompensé cinq fois aux César, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’antihéros râleurs et désabusés mais profondément humains. Savoureux dans Cuisine et dépendances, il nous a aussi émus dans Le Goût des autres, On connaît la chanson, Un air de famille, Didier, Place Publique ou encore Le sens de la fête, pour lequel il a reçu une nomination au César du meilleur acteur en 2018.

Pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacri, nous faisons appel à vous. Anecdotes, chansons préférées, souvenirs… Racontez-nous ce que vous inspire cet immense comédien. Que garderez-vous de lui ? Quels étaient vos rôles, films, répliques préférés ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.