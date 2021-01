MUSIQUE Un sondage OpinionWay pour La semaine du son de l'Unesco révèle que la variété, la pop et le rock font du bien aux oreilles et à la tête des Français cette année de crise

Illustration d'une jeune femme en train d'écouter de la musique au casque. — Pixabay

A l’occasion de sa 18e édition, du 18 au 31 janvier, La semaine du son de l'Unesco a mandaté l’institut de sondage OpinionWay pour savoir comment les Français traversent la crise sanitaire grâce aux sons qui leur font du bien et ceux qu’ils évitent. Réalisé les 5 et 6 janvier derniers, le sondage révèle que pour une grande majorité des Français (82 %), la musique les aide à garder le moral. Trois sur dix en sont même totalement convaincus.

La variété française, la pop et le rock dans les oreilles

A noter que ce ne sont pas les jeunes qui plébiscitent le plus la musique pour adoucir les mœurs, mais les quadragénaires, avec 87 % des 35-49 % contre 76 % des 18-24 ans. Pour 78 % des Français, la musique leur permet de s’évader pour oublier les confinements, et pour 75 %, elle leur rappelle des souvenirs d’un temps plus insouciant.

Quid des playlists des Français ? Si aucun genre ne rassemble la majorité des Français, la variété française arrive en tête des musiques bonnes pour le moral, à 47 % devant la pop (31 %) et le rock (29 %). Suivent le disco (21 %) et le classique (18 %). Quant aux genres qui plombent le moral, les Français répondent, dans l’ordre, le rap (30 %), le raï et le métal (20 % chacun), puis la musique classique (16 %) et l’électro (15 %).

« Il est urgent de prendre conscience des enjeux à la fois sociologiques mais aussi économiques, médicaux et sociétaux qui se jouent aujourd’hui dans notre société par le sonore et dont la musique est une des parties prenantes intergénérationnelles », a commenté Christian Hugonnet, président fondateur de l’association La Semaine du Son.