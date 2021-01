Et le manga le plus vendu de 2020 est… « Naruto » !

Le tome 1 de « Naruto » est le manga le plus vendu en 2020, alros que la série est terminée depuis 2016 — © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN

Alors que Demon Slayer chamboule le marché du manga et de l’animé au Japon, et que One Piece continue son grand chelem avec 1.000 chapitres (et ce n’est pas fini), le manga le plus vendu en France en 2020 est un « vieux » titre, non moins incontournable : Naruto ! La série de Masashi Kishimoto a toujours été une exception française, comme le confirme son succès l’année dernière, avec plus de 1,2 million d’exemplaires vendus annonce son éditeur Kana, soit deux fois plus qu’en 2019 et l’équivalent d’un tome vendu toutes les 30 secondes. Pas mal pour un manga terminé en 2016.

Le tome 1 s’impose même en tête des ventes de 2020, avec « des ventes en librairies décuplées en décembre à la sortie du second confinement », explique Kana. Masashi Kishimoto peut respirer, lui dont la dernière création Samurai 8 a été un échec, avec cinq petits tomes et puis s’en va. Il a d’ailleurs depuis repris en main Boruto, le manga sur le fils de… Naruto.