L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama — Kika Press

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 11 au 17 janvier

« The Good Lord Bird », la série actuelle préférée de Barack Obama

Adaptation du roman L’Oiseau du Bon Dieu de James McBride, lauréat du National Book Award en 2013, la minisérie The Good Lord Bird, disponible sur MyCanal, a été créée et produite par Mark Richard et Ethan Hawke. Ce dernier y incarne John Brown, viscéralement opposé à l’esclavage, qui appela à l’insurrection armée pour l’abolir. Après une sanglante campagne menée au Kansas, il est capturé et pendu en Virginie en 1859, deux ans avant que la guerre de Sécession éclate. A travers ce destin particulier, The Good Lord Bird plonge aux sources des fractures actuelles de la société américaine, et pose la question de l’usage de la violence pour atteindre un noble but. Barack Obama, qui a fait d’elle une de ses productions préférées du moment, ne s’y est pas trompé.

Pierre Cardin, « le plus controversé des grands couturiers français »

Parfums, cigarettes, vaisselle, et mobilier… Pierre Cardin, décédé le 29 décembre 2020 à l’âge de 98 ans, a tellement multiplié les licences qu’on oublie parfois qu’il était, avant d’être un homme d’affaires visionnaire, un couturier virtuose. « Si la modernité a un nom, c’est celui de Pierre Cardin, le plus controversé des grands couturiers français », indique le communiqué de Pierre Cardin La griffe de la modernité, documentaire disponible sur Arte.tv. A travers son œuvre et son parcours, ce sont les incroyables mutations des soixante-dix dernières années que ce documentaire retrace : de la fin du monde aristocratique d’avant-guerre à l’émergence de la classe moyenne, de la naissance de la culture rock aux débuts de la conquête spatiale, des premières traces de la mondialisation à la chute du bloc communiste.

« 120 Battements par minute » sur Prime Video

Un film qui va faire s’emballer le coeur des téléspectateurs. 120 battements par minute, Grand prix du jury à Cannes en 2017 et César du meilleur film en 2018 est disponible sur Prime Video. Dans ce film qui saisit l’urgence d’un moment, Robin Campillo revient sur la lutte d' Act Up Paris au début des années 1990 alors que le sida causait de nombreuses morts dans une indifférence quasi générale. Un film qui bouleverse, fait rire, et galvanise !

« The Stand », ou l’apocalypse selon Stephen King

Une vision apocalyptique signée Stephen King en 1978 et connue en France sous le titre du Fléau. Dans The Stand, disponible sur Starzplay, un virus, libéré par erreur d’un laboratoire américain, décime la majorité de la population mondiale (son taux de mortalité est de 99,4 % !). Tous les survivants sont hantés par d’étranges rêves : certains par Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’incarnation du mal dans plusieurs romans de Stephen King, d’autres, par Mère Abigaël (Whoopi Goldberg), une centenaire qui symbolise le bien. La lutte entre le bien et le mal peut commencer !