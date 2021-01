Olivia Rodrigo lors du lancement de la série « High School Musical » le 19 octobre 2019 — Mark Von Holden/AP/SIPA

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le clip de Drivers License a été visionné 33 millions de fois. Mais la folie autour de cette chanson est telle que ce chiffre sera déjà obsolète dans quelques heures. Que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, la folie est similaire. Si l’on exclut les chansons de Noël, avec 17 millions de streams, le titre a battu le record de la chanson la plus écoutée en vingt-quatre heures.

Derrière ce carton se cache Olivia Rodrigo, égérie de Disney âgée de 17 ans. La jeune fille fait ses armes dans des cours de chant et de comédie dès l’âge de 6 ans et se fait rapidement repérer par la firme aux grandes oreilles. En 2016, elle incarne le personnage de Paige Olvera dans la série Frankie et Paige sur Disney Channel. Trois ans plus tard, elle décroche le premier rôle de High School Musical : La Comédie musicale, la série, l’une des premières productions originales de Disney+.

TikTok, fulgurante rampe de lancement

La série lui permet de mettre un premier pas dans l’industrie musicale, en enregistrant notamment la chanson All I Want, tirée de la bande originale du show. Un petit succès sans commune mesure avec celui de Drivers License, bien aidé par la ferveur populaire de TikTok.

C’est là l’une des raisons pour lesquelles Drivers License est en tête des titres les plus viraux du moment. Sur TikTok, les utilisateurs utilisent la chanson pour le challenge à la mode : celui de se filmer en prenant un air triste, voire en pleurant, puis tomber à la renverse et se laisser découvrir avec un look plus glamour. Une semaine après sa sortie, plus de 650.000 vidéos ont été publiées avec un extrait du titre d’Olivia Rodrigo.

Un titre qui parle à une génération

Drivers License, c’est une histoire toute bête. Celle d’une adolescente libre de pouvoir enfin tailler la route seule à son volant et nostalgique d’une relation passée. « Il y a environ six mois, j’ai obtenu mon permis de conduire, a écrit Olivia Rodrigo sur TikTok. J’ai posté cette photo sur Instagram en disant à quel point j’étais super excitée à l’idée de conduire seule en banlieue tout en pleurant. Après ça, je me suis assise à mon piano et je me suis dit que cette expérience ferait peut-être une bonne chanson. Alors je l’ai écrite. »

Au fil des paroles, l’adolescente dit se sentir déprimée à cause d’un chéri parti pour une autre fille. Une ballade sur la déception amoureuse qui surfe aussi sur l’origine ambiguë de son texte. Les fans de la chanteuse tentent en effet de savoir si Olivia Rodrigo parle de sa relation avec Joshua Basset, l’acteur avec qui elle partage l’affiche dans High School Musical : La Comédie musicale, la série. En entretenant le mystère, les spéculations vont bon train et les théories continuent d’affluer sur les réseaux sociaux. La chanteuse y répondra peut-être dans son premier EP dont la sortie est prévue cette année.