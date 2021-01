En panne d'inspiration? Maxime Chattam vous aide à vous sortir d'une impasse dans l'écriture d'un livre — 20 Minutes

Maxime Chattam vous donne rendez-vous pour un Facebook Live sur la page de 20 Minutes, jeudi 21 janvier à 14h30, sur le thème de l’inspiration littéraire.

L’objectif est de vous aider à décoincer vos blocages pour écrire votre premier livre.

Utile si vous souhaitez participer au « Prix 20 Minutes du roman » sur le thème « le monde d’après » avec une chance d’être publié en fin d’année.

L’angoisse de la page blanche, comment y remédier ? Si la bonne idée vous prend de vous lancer dans l’écriture en ce début d’année, voire de participer au prix 20 Minutes du roman sur le thème « le monde d’après », mais que vous vous sentez en mal d’inspiration, coincé au cœur de votre intrigue ou simplement à court d’idées, le romancier Maxime Chattam vous donne rendez-vous pour un Facebook Live le jeudi 21 janvier à 14h30 sur la page de 20 Minutes.

Les secrets d’écriture de Maxime Chattam

« Ecrire, prévient-il, c’est mettre les mains dans le cambouis, ça doit déborder, dégouliner… Si vous n’avez pas d’encre sur les doigts en tout cas vous devez en avoir dans la cervelle, de l’encre numérique. Il ne faut pas hésiter à triturer ses mots, ses phrases… » L’écrivain, parrain et président de notre jury, vous confiera ses secrets d’écriture et tentera répondre à toutes vos questions sur l’inspiration ou le manque d’inspiration, les méthodes pour y remédier, comment respecter le thème en fonction de vos idées, et tout ce dont vous avez besoin pour écrire l’histoire palpitante qu’il vous faudra enregistrer d’ici le 15 mars sur la plateforme des Nouveaux auteurs.

Vous pouvez attendre le Facebook Live du 21 janvier pour poser vos questions à Maxime Chattam ou nous les soumettre dès à présent en remplissant le formulaire ci-dessous, afin que nous puissions les relayer en votre nom. Merci d’avance.