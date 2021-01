Le parc de Roubaix, ville candidate à la capitale française de la culture — Michel Spingler/AP/SIPA

Une belle mise en valeur. Vingt-neuf villes ou agglomérations sont candidates pour devenir la première « capitale française de la culture » en 2022, indique jeudi dans un communiqué le ministère de la Culture, qui doit désigner le vainqueur début avril. Le label s’inspire de celui de capitale européenne de la culture, lancé par l’Union européenne en 1985. Marseille, en 2013, est la dernière ville française en date à avoir bénéficié de cette vitrine promotionnelle.

Très diverses, les villes candidates vont de Roubaix à Cannes, en passant par Le Kremlin-Bicêtre, Vierzon, Brest, Vitry-le-François ou des collectivités d’Outre-Mer comme Saint-Paul (Réunion).

Une première sélection mi-février

« Dix candidatures proviennent de collectivités comportant entre 50.000 et 100.000 habitants, et onze de collectivités de moins de 50.000 habitants. Enfin, un tiers des candidatures proviennent de communautés de communes », précise le ministère. Il se félicite du « nombre important de candidatures » qui selon lui « témoigne de l’intérêt que [les collectivités locales] portent à la politique culturelle, levier important pour la vitalité et l’attractivité des territoires ».

Une première sélection mi-février doit resserrer la liste. Puis « le jury auditionnera les candidats retenus durant la dernière semaine de mars 2021. La ministre de la Culture annoncera, dans la foulée, la collectivité lauréate de la première édition du label », indique le ministère.