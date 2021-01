Qui est prêt pour un nouveau jeu « Star Wars » ? — The Walt Disney Company France

La force est avec Ubisoft. L’éditeur français de jeux vidéo a annoncé mercredi une collaboration avec le studio Lucasfilm Games pour développer un nouveau jeu en monde ouvert dans l’univers de Star Wars. « La richesse de l’univers de Star Wars est une source d’inspiration fabuleuse pour nos équipes », a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et PDG de l’entreprise, cité dans un communiqué du groupe. « C’est le début d’une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games », a-t-il ajouté.

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, les adaptations de Star Wars dans les jeux vidéo étaient confiées à Electronic Arts, et la franchise représente donc une prise de choix pour Ubisoft, dont le titre décollait mercredi après-midi de plus de 6 % à la Bourse de Paris, à 84 euros.

Pas de date de sortie pour le moment

Cette nouvelle « aventure narrative Star Wars en monde ouvert » sera dirigée par Massive Entertainment (Far Cry 3, The Division 2), le studio d’Ubisoft basé en Suède. « Ubisoft a un savoir-faire unique quand il s’agit de créer des mondes immersifs. [Massive Entertainment a] la créativité, l’expérience et la proximité nécessaire avec la communauté pour insuffler une authenticité incroyable, une profondeur et un caractère innovant à ce nouveau jeu Star Wars », a indiqué Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, également dans le communiqué.

Les informations sur la date de sortie du jeu seront partagées ultérieurement, a précisé le groupe français. La célèbre saga Star Wars de George Lucas a vu naître une foule de titres vidéoludiques, des sorties toujours très suivies par les fanatiques de la franchise.

Mais le label historique Lucasfilm Games souhaite également revenir sur le devant de la scène avec d’autres aventures épiques, et notamment celles du héros Indiana Jones dont le grand retour sur les consoles a été annoncé mardi par l’éditeur américain de jeux vidéo Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout), récemment acquis par Microsoft.