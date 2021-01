La Folle journée de Nantes prend le pari de se décaler au mois d'avril

L'Orchestre philharmonique de l'Oural à la Folle journée de Nantes. — L.Venance/AFP

Son maintien aux dates initiales (3 au 7 février 2021) paraissait mal embarqué en raison de la situation sanitaire. Lundi soir, à l’issue d’un conseil d’administration, les organisateurs de La Folle journée de Nantes, célèbre festival de musique classique, ont donc annoncé qu’ils ne renonçaient pas à la 27e édition mais que celle-ci était reportée. L’événement est désormais prévu pour se dérouler sur trois jours du 9 au 11 avril 2021 à la Cité des congrès de Nantes.

Le format sera adapté aux mesures sanitaires : la jauge sera réduite, de même que le nombre de concerts et le nombre de musiciens présents sur scène. Le thème retenu mettra à l’honneur les compositeurs Jean-Sébastien Bach et Wolfang Amadeus Mozart, plutôt que la musique russe et ses grands orchestres initialement prévus. La billetterie ouvrira le 20 mars à 9h.

« La culture doit garder sa place »

Ce report constitue tout de même un pari. Car l’évolution de la situation sanitaire, difficile à anticiper malgré le développement de la vaccination, ne garantit pas que la reprise des activités culturelles sera autorisée au printemps.

« Plus que jamais, la culture doit garder et affirmer sa place dans le paysage français, et encore plus au sein de notre territoire », indiquent les organisateurs.

En 2020, la 26e édition de la Folle Journée de Nantes, consacrée à Beethoven, avait attiré plus de 150.000 spectateurs, dont 10.000 scolaires, qui avaient assisté à 271 concerts donnés par 1.800 artistes en cinq jours.