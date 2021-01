Benjamin Biolay, au centre, compte trois nominations aux Victoires de la musique 2021. Autour de lui, de g. à dr. et de h. en bas: Gaël Faye, Grand Corps Malade, Julien Doré et Yseult comptent chacun et chacune deux nominations. — Eric Dessons/JDD - Laurent Vu - SYSPEO / SIPA

Qui succèdera à Clara Luciani et Philippe Katerine, qui ont été sacrés meilleurs artistes féminine et masculin l’an passé aux Victoires de la musique ? Réponse le 12 février sur France 2 qui retransmettra, comme chaque année, ce grand raout, présidé par Jean-Louis Aubert et présenté par Stéphane Bern et Laurie Thilleman.

La cérémonie, qui se déroulera à la Seine musicale, sera bien évidemment très particulière au regard des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’industrie musicale et les salles de spectacles. En raison de l’annulation des spectacles en live l’an passé, les prix du meilleur concert et de révélation scène ne seront pas décernés cette année et seront remplacés par les catégories révélations masculine et féminine. Autre nouveauté, le titre le plus streamé en France entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 sera récompensé. On connaît déjà le lauréat de ce trophée: Ne reviens pas de Gradur, feat. Heuss l’Enfoiré.

Le public est appelé à voter pour les catégories Chanson de l’année et Création audiovisuelle de l’année.

Voici les nominations révélées ce lundi :

Artiste féminine

- Aya Nakamura

- Pomme

- Suzanne

Artiste masculin

- Benjamin Biolay

- Gaël Faye

- Vianney

Album

- Grand Prix de Benjamin Biolay

- Lundi méchant de Gaël Faye

- aimée de Julien Doré

- Mesdames de Grand Corps Malade

- Paradis de Ben Mazué

Chanson originale

- Comment est ta peine ? (Benjamin Biolay)

- Corps (Yseult)

- Facile (Camélia Giordana)

- La Maison de retraite (Michel Jonasz)

- Mais je t’aime (Camille Lellouche et Grands Corps Malade)

Création audiovisuelle

- Nous (Julien Doré)

- La Vita Nuova (Christine And The Queens)

- Goliath (Woodkid)

Révélation masculine

- Hatik

- Hervé

- Noé Preszow

Révélation féminine

- Clou

- Lous and The Yakuzas

- Yseult

Titre le plus streamé

Ne reviens pas de Gradur feat. Heuss l’Enfoiré