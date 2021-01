Georges Pernoud aura présenté «Thalassa» pendant près de 42 ans. — SCHOUSBOE/SIPA

Plusieurs générations de téléspectateurs ont le vague à l’âme ce matin. Georges Pernoud, icône de la télévision française pour avoir présenté le magazine Thalassa pendant près de quatre décennies, s’est éteint à l’âge de 73 ans.

Pendant toutes ces années, il aura fait découvrir aux Français le monde de la mer et des océans. Il aura couvert, chaque semaine, tout ce qui se rapporte au Grand bleu. De la pêche à a biodiversité en passant par les plus belles îles du monde, il aura su transmettre sa passion et en aura peut-être même créé à son tour.

Si c’est le cas pour vous, votre témoignage nous intéresse. Que retiendrez-vous de cette institution de la télévision qu’est Thalassa lorsque Georges Pernoud était aux commandes ? Avez-vous des souvenirs particuliers de vendredis soirs en famille devant l’émission ? Quel souvenir garderez-vous de l’animateur ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire en fin d’article.