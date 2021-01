L'animé « L'Attaque des Titans » vit actuellement sa saison finale, sur Wakanim, alors que le manga doit se terminer aussi en 2021 — MAPPA Co., Ltd.

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« 2020 », la comédie musicale – géniale – de Broute

Les créateurs de Black Mirror avaient déjà essayé de résumer, et de se moquer, de l’année écoulée, avec le documenteur Mort à 2020 sur Netflix. Avec, disons-le, plus et surtout moins de bonheur. Comme si la réalité était de toute façon plus forte que la fiction. C’est là que Bertrand Usclat et l’équipe de Broute lâchent sans prévenir « 2020, la comédie musicale », une parodie exceptionnelle, où on trouve en trois minutes plus de bonnes idées que dans n’importe quelle comédie française. « You are my Chloroqueen », nan, mais franchement ! Une pétition existe d’ores et déjà pour que le spectacle existe, en vrai.

2020 : La comédie musicale ! 🎵🎤💃 pic.twitter.com/Yqt8Ncsgqk — Bertrand Usclat (@BertrandUsclat) January 7, 2021

« AMIES », le podcast pour revisiter et revoir « Friends »

L’une n’a jamais vu Friends (oui, c’est possible), l’autre a vu et revu la série (oui, c’est normal). Marie Telling et Anaïs Bordages sont amies, déjà à la tête du podcast séries Peak TV, et la première a motivé la seconde pour enfin se faire l’intégrale de Friends. Elles ne regardent pas toujours les épisodes ensemble, mais elles débriefent par demi-saison dans le podcast AMIES sur Slate, et c’est redoutable, entre nostalgie, anecdotes, débats (Ross, personnage le plus drôle ou le plus toxique de la série ?) et le smile, toujours le smile. En revanche, effet secondaire possible, relancer un épisode – et donc toute la série – par « accident » sur Netflix.

« L’Attaque des Titans » donne tout pour sa saison finale sur Wakanim

Alors que l’auteur Hajime Isayama vient d’annoncer la fin de son mangaL’Attaque des Titans pour avril, l’adaptation animée vit sa saison finale actuellement au Japon, et en simulcast sur Wakanim en France. Il suffit de traîner sur les réseaux sociaux – et les trending topics – le dimanche soir pour comprendre que les fans ne sont pas là pour rigoler. Sans rien spoiler de cette ultime et dantesque saison, rappelons que L'Attaque des Titans raconte l’histoire du combat d’humains barricadés derrière des murs contre des créatures humanoïdes, géantes et mystérieuses. Le mieux est de commencer par le début, sur Wakanim mais aussi Netflix (deux saisons) et ADN (une saison) ou encore la chaîne Mangas.

« Le mystère Méliès », ou l’histoire d’un des inventeurs du 7e Art, sur Arte.tv

Georges Méliès avait tourné 520 films, mais dans un geste de désespoir, il brûle les négatifs en 1923. Tournés entre 1896 et 1913, ces courts et moyens métrages ont enchanté et réinventé le cinéma, mais l’ont aussi ruiné, lui qui a fini sa vie dans un magasin de jouets de la gare Montparnasse à Paris. Le documentaire Le mystère Méliès, disponible sur le site Arte.tv, revient sur son incroyable œuvre, mais aussi sur comment des historiens ont retrouvé et ressuscité certains de ses films. La magie du cinéma.