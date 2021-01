Tiffany sera le personnage principal de la saison 7 de « Skam » — Capture d'écran/YouTube

C’est parti ! A partir d’aujourd’hui, les fans de Skam France vont activer les notifications de la chaîne YouTube de france.tv slash et scruter activement leur téléphone. La plateforme de France Télévisions a mis en ligne ce samedi à 16 h 13 le teaser de la septième saison de la série phénomène. Proposée « en temps réel », l’histoire suit une bande d’adolescents qui interagissent aussi entre eux en dehors de la fiction, sur leur compte Instagram.

Dans les images dévoilées ce samedi 9 janvier, on découvre que cette septième saison sera centrée sur le personnage de Tiffany, nouvelle arrivée du casting l’an dernier. Au début du teaser, on apprend qu’elle a remporté un concours régional puis elle se glisse dans les coulisses avant d’être soudainement prise de douleur. La jeune femme se tord et tombe au sol dans un effroyable cri. Secourue par les pompiers, on lui pose un masque à oxygène avant que l’un des secouristes lui annonce qu’elle a perdu les eaux. Difficile de ne pas deviner que les prochains épisodes seront donc consacrés au déni de grossesse.

De la nouveauté à l’écran et en coulisses

Cette nouvelle salve d’épisodes à venir est celle de la nouveauté à la fois à l’écran et en coulisses. David Hourrègue, le réalisateur des six premières saisons, a en effet passé le relais à Shirley Monsarrat cet été. Niels Rahou, le directeur de collection de la série (qu’on peut aussi appeler « scénariste en chef »), a également fait ses adieux à la série.

Adaptation d’un format norvégien, la version française de Skam s’est détachée du programme original depuis la saison 5. L’an dernier, l’élève a donc dépassé le maître en proposant vingt nouveaux épisodes sur les thèmes du handicap invisible, dont la surdité, et de l’addiction et l’autodestruction. La saison 7 sera donc l’occasion d’aborder une nouvelle problématique et d’affoler un peu plus les compteurs de la série, qui cumule environ 140 millions de vues depuis son lancement en 2018. Le premier extrait du premier épisode sera diffusé le lundi 18 janvier.