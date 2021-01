CINEMA Zendaya et John David Washington se donnent la réplique dans ce long-métrage tourné en noir et blanc

Zendaya et John David Washington dans « Malcolm & Marie » — Netflix/M&M Production, LLC

La course aux Oscars est lancée, et Netflix ne compte pas rester sur le bord de la route. Selon le magazine américain Variety, le film Malcolm & Marie coche toutes les cases pour s’attirer les faveurs des votants de l’Academy Awards. Ce vendredi, la plateforme de streaming a dévoilé la première bande-annonce du long-métrage réalisé par Sam Levinson dans lequel Zendaya et John David Washington se donnent la réplique.

L’histoire est celle de Malcolm, un réalisateur, et Marie, sa petite amie. Après la projection de son dernier film, le cinéaste et sa compagne rentrent chez eux. « Alors qu’il est certain que son film rencontrera un succès critique et commercial, la soirée prend une tournure inattendue : les deux amoureux doivent affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l’épreuve la force de leurs sentiments », révèle le synopsis.

John David Washington et Zendaya au top de leur carrière

Selon la bande-annonce, il ne s’agit pas d’une « histoire d’amour » mais de « l’histoire de l’amour ». Le film a été tourné en secret cet été en Californie, alors que l’industrie cinématographique commençait doucement à se remettre en marche après la première vague du coronavirus aux Etats-Unis.

2021 devrait donc démarrer sous de beaux auspices pour les deux acteurs du film, qui ont déjà bénéficié de la lumière des projecteurs l’an dernier. John David Washington a incarné le héros de Tenet, le dernier film d’espionnage de Christopher Nolan. Zendaya, elle, est entrée dans l’histoire en remportant le prix de meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria. À seulement 24 ans, elle est la plus jeune lauréate à remporter ce titre.