PNL dans leur clip « A l'Ammoniaque » — Capture d'écran/YouTube

Ils sont rapidement passés de « Au DD » à « Au dodo ». Vendredi, le duo de rappeurs PNL a annoncé mettre sa tournée en sommeil en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Censé avoir lieu du 2 au 26 février, le « PNL Live » est décalé au mois de septembre 2021 à la suite de la prolongation de la fermeture des salles de spectacle.

« Comme vous l’imaginez la tournée ne pourra malheureusement pas avoir lieu en février, dans l’intérêt de la sécurité de tout le monde, et des plus vieux en particulier, ont écrit les deux frères Ademo et N.O.S. sur leurs différents réseaux sociaux. Ce serait triste d’abandonner maintenant, c’est donc pourquoi on a décidé de reporter la tournée à septembre (pour la dernière fois on l’espère). »

Quatorze dates prévues

Ce n’est pas la première fois que PNL doit remettre sa tournée à plus tard. En avril dernier, le duo avait déjà annoncé que ses concerts prévus pour l’été 2020 devaient être reportés. Les quatorze dates sont pour l’heure maintenues, de Lille à Nice en passant par Lyon. Sans oublier Paris, où quatre représentations ont été signées.

Pour se consoler avant de les retrouver pour de vrai sur scène, les fans de PNL peuvent toujours se brancher sur Netflix pour (re) voir la captation de leur live à l'Accor Arena lors de leur tournée « Dans La Légende Tour ».