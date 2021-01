Michael Apted en 2017 à Londres — Joel Ryan/AP/SIPA

Entre télévision et cinéma, sa carrière s’est étalée sur plus d’un demi-siècle. Le réalisateur britannique Michael Apted, aussi célèbre pour ses réalisations sur petit et grand écran, est décédé vendredi à l’âge de 79 ans, a annoncé son agent. Il avait entre autres réalisé Nashville Lady (1980) et Gorilles dans la brume (1988), ainsi que le film de la saga James BondLe monde ne suffit pas (1999).

Mais il était surtout connu au Royaume-Uni pour sa série documentaire Up, dans laquelle il a filmé tous les sept ans l’évolution de quatorze petits Britanniques de milieux socio-économiques différents, depuis leurs sept ans lorsque le projet a démarré en 1964, jusqu’à leurs 63 ans.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous pleurons la disparition de ce réalisateur estimé », a salué dans un communiqué Thomas Schlamme, actuel directeur de la Guilde des réalisateurs d’Amérique (DGA), dont Michael Apted a aussi été président.

Un héritage « à jamais inscrit dans le monde du cinéma »

« Son héritage sera à jamais inscrit dans le monde du cinéma et de notre association », a ajouté Thomas Schlamme, qualifiant son prédécesseur de « visionnaire intrépide », dont il salue « la sagesse » et « l’esprit acerbe ». « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de Michael Apted », a pour sa part indiqué Kevin Lygo, directeur d’ITV, la chaîne qui diffusait ses documentaires suivant la vie des quatorze Britanniques.

« La série Up a montré ce que la télévision pouvait donner de mieux dans son ambition et sa capacité à se faire le miroir de la société et à divertir les gens tout en enrichissant notre perspective sur la condition humaine », a-t-il ajouté. D’après Thomas Schlamme, Michael Apted laisse derrière lui sa femme Paige et trois enfants, Jim, John et Lily.