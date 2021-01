Le chanteur Pascal Obispo. — SADAKA EDMOND/SIPA

Pascal Obispo explore de nouvelles voies. Comme le rapporte BFMTV, le chanteur lance « Obispo All Access », une application de musique qui concentrera toute la discographie de l’artiste, ainsi que des contenus audio et vidéo inédits à venir.

Disponible sur Apple Store et Google Play, l’application sera accessible via un abonnement de 5,99 euros par mois, sans engagement. « Pour le prix d’une place de concert par an, vous aurez tous les vendredis du contenu, avec déjà une grosse base solide de choses que j’ai pu préparer », explique l’artiste.

« Avec l’âge qui avançait je ne trouvais pas ça suffisant »

Pour Pascal Obispo, ce projet est une façon de s’affranchir des maisons de disques, et de proposer du contenu à ses fans selon son propre rythme. « J’étais un peu frustré de savoir que dans dix ans, je n’aurai peut-être fait que deux ou trois albums. On nous dit "Un album c’est tous les deux ans, et ensuite il faut faire respirer un petit peu pour pouvoir revenir ensuite". Avec l’âge qui avançait je ne trouvais pas ça suffisant, par rapport à toutes les envies musicales que j’ai. Si j’avais dû faire un album de jazz aujourd’hui, on m’aurait ri au nez, ou un album de reggae, ou un album electro, ou de la méditation… », estime le chanteur.

Ainsi, les abonnés à « Obispo All Access » devraient trouver un contenu très éclectique : les anciens albums du chanteur et tous ses grands tubes bien entendu, mais aussi des singles et des clips inédits, des reprises de Christophe, des interviews menées pas sa femme autour du bien-être, des films de méditations ou encore des rencontres avec des artistes.