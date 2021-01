MUSIQUE Avec neuf nominations, Beyoncé devance Taylor Swift, le rappeur Roddy Ricch et la chanteuse britannique Dua Lipa, chacun retenu à six reprises

A l’entrée du lieu de la cérémonie des Grammy Awards, à Los Angeles le 26 janvier 2020. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Le coronavirus oblige une nouvelle fois à des changements dans les agendas. L’association américaine des professionnels de la musique (Recording Academy) vient ainsi de décider le report de la cérémonie des Grammy Awards. Les récompenses de l’industrie du disque étaient initialement prévues le 31 janvier à Los Angeles. Pour faire connaître sa décision, la Recording Academy n’a pas publié de communiqué ou de déclaration publique mais a actualisé le calendrier sur son site officiel, fixant la nouvelle date au 21 mars.

Une cérémonie sans public

Après avoir été moins durement touchée que beaucoup d’autres Etats américains, la Californie a vu la pandémie accélérer sur son territoire depuis début novembre. Elle enregistre actuellement plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Pour la journée de lundi les contaminations ont été de 31.170. Le taux de positivité est monté à 13,6 % sur 7 jours glissants et l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis a enregistré, le 31 décembre, un record à 585 décès.

Au regard de ces chiffres, les organisateurs ont donc dû revoir leur copie. Mais c’est loin d’être une surprise. Ils avaient en effet déjà prévu une cérémonie en format pandémie, sans public, avec seulement les présentateurs et les artistes invités à se produire durant la retransmission, sur la chaîne nationale CBS, au Staples Center de Los Angeles.

Beyoncé toujours reine

Peu importe la date et le format de la cérémonie, on en connaît déjà la favorite. Retenue à neuf reprises, la chanteuse Beyoncé est arrivée en tête des nominations, annoncées fin novembre, portant son total à 79. « Queen Bey » est nommée pour son duo avec la rappeuse Meghan Thee Stallion, intitulé Savage, ainsi que son morceau surprise, inspiré du mouvement né après la mort de George Floyd. Elle devance Taylor Swift, le rappeur Roddy Ricch et la chanteuse britannique Dua Lipa, chacun crédité de six nominations.

La liste des nominations a aussi été frappée par ses absences, en premier lieu celle du chanteur canadien The Weeknd, mais aussi du groupe coréen BTS ou du rappeur défunt Pop Smoke, écartés de toutes les catégories majeures.