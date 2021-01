Emmanuelle Béart et Michel Serrault dans — REX FEATURES/SIPA

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Mum sur arte.tv

Enfin ! La sitcom britannique de Stefan Golaszewski est disponible en France. Arte.tv a mis les trois saisons de la série en ligne. On y découvre Cathy, jeune veuve soixantenaire autour de laquelle gravite une joyeuse bande de paumés. Hilarante, douce et bienveillante, l’héroïne et la série elle-même sont des remèdes à la sinistre ambiance du moment. Elle permet aussi de tenir le coup en attendant la saison 3 de l'autre grande série britannique sur le deuil, After Life.

Visiter les ruines de Saint Syméon

Sis sur le plateau calcaire du nord de la Syrie, Saint Syméon est un site archéologique aujourd’hui impossible d’accès. La collection Grands sites du ministère de la Culture lui consacre son nouveau web-documentaire : une plongée interactive et savante dans ces murs qui ont accueilli, du temps de leur splendeur, à partir du Xe siècle, des pèlerins par milliers. Ils venaient recevoir les oracles, puis honorer la mémoire, du stylite Saint Syméon. L’ermite ( ou le fêlé notoire, selon que l'on y croit ou non) a passé 39 ans en haut d’une colonne haute de plusieurs mètres (sans accès au streaming).

La collection Claude Sautet sur Netflix

L’ambiance des cafés vous manque ? On a un début de solution pour vous… Netflix a mis en ligne cinq films de Claude Sautet, connu, notamment, pour avoir su capter et user de l’atmosphère unique des cafés parisiens dans ses films. C’est là que ses personnages dévoilent le meilleur, et le pire, d’eux-mêmes entre sincérité et faux semblant. Du grand cinéma de l’intime… On recommande particulièrement Les choses de la vie avec Michel Piccoli et Romy Schneider, et Nelly et Mr Arnaud, avec Emmanuelle Béart et Michel Serrault.

Une balade sonore dans les forêts du monde entier

L’odeur de l’humus, les sols spongieux et craquants, les jeux de lumières à travers les feuillages, l’air frais qui vous caresse le visage… Si vous aussi, vous aimez les balades en forêt, sachez qu’un site a recensé des dizaines de bande-sons enregistrés dans les forêts du monde entier. Vous pouvez alors, d’un clic à l’autre, bondir des forêts du Sichuan à l’île de Baranof, en Alaska, en passant par les bois de Piégut-Pluviers, en Dordogne.