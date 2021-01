On en sait un (tout petit) peu plus sur le prochain album d’Astérix

Russie, Portugal ou Alesia... Où se déroulera la prochaine aventure d'Astérix en 2021 ? — Louise MERESSE/SIPA

Mais où s’en vont Astérix, Obélix et Panoramix (et Idéfix) ? Le Journal du dimanche et RTL ont dévoilé une planche du prochain album d’Astérix, qui paraîtra cette année, le 21 octobre. On y découvre nos deux irréductibles Gaulois, flanqués du druide du village, partir pour une nouvelle aventure.

Après une année 2020 marquée (non pas par le coronavirus, changez de disque un peu) par le 60e anniversaire d’Astérix et le décès de son dessinateur historique Albert Uderzo, un nouvel album inédit est donc en préparation. ​Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, auteurs d’Astérix depuis 2013, travaillent en ce moment à leur cinquième album en commun, qui sera la 39e aventure d’Astérix. On n’en connaît en revanche toujours pas le titre. Et pour cause, celui-ci devrait dévoiler la destination des Gaulois à la manière d’Astérix en Hispanie ou Astérix chez les Goths.

Danube ou Tage ?

La page dévoilée montre une partie d’échecs gaulois (apparemment, le jeu n’aurait donc pas été importé par les Arabes) interrompue par une vision de Panoramix. Un de ses amis est en grand danger et il faut en toute hâte aller le secourir. Dans la dernière case de cette planche inédite (qui ne figurera pas en tant que tel dans l’album), les trois héros quittent le village en char pour « un très long voyage », avec un plein tonneau de potion magique.

Après un album se déroulant dans le village gaulois, La Fille de Vercingétorix en 2019, il était attendu que cette nouvelle aventure se déroule à l’extérieur, comme le veut la tradition. Une rumeur annonçait des aventures d’Astérix au Portugal (ou Lusitanie), mais alors, Panoramix aurait sans doute opté pour un départ par la mer. Certains fans d’Astérix croient savoir que la Russie ou les rives du Danube pourraient être la destination du trio. Ils notent en tout cas que les aventures dans lesquelles Panoramix est embarqué sont très rares (dont l’exceptionnel Astérix et Cléopâtre).