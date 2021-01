Le chanteur The Weeknd — Zuma / Starface

The Weeknd n’a même pas encore pu faire de tournée pour défendre son opus After Hours qu’il pense déjà à son successeur. A défaut de se produire sur scène, le chanteur met à profit le temps donné par le confinement. « J’ai été plus inspiré et créatif durant la pandémie que je ne le suis normalement sur la route », a-t-il dévoilé à TMRW, ajoutant que les sujets traités par l’album refléteront cette décidément étrange année 2020.

« La pandémie, Black Lives Matter, les tensions de l’élection (américaine) ont créé chez moi un sentiment de gratitude pour ce que j’ai et de proximité avec ceux qui sont près de moi », ajoute-t-il.

2021, l’année de The Weeknd ?

Si 2020 a vu The Weeknd triompher dans les charts avec After Hours, l’artiste a été snobé par la Recording Academy. Il n’a été nommé pour aucun Grammy, le poussant à les accuser de corruption. Il a été soutenu par beaucoup, notamment par Elton John, dans sa démarche.

Se pourrait-il que 2021 soit son année ?