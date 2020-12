A l'entrée des studios Paramount, à Los Angeles, en avril 2020. — VALERIE MACON / AFP

Silence, ça ne tourne plus ! Face à la situation sanitaire à Los Angeles, où le nombre de contaminations au Covid-19 continue à battre des records, Hollywood a décidé de suspendre les tournages, au moins jusqu’à la mi-janvier.

« La plupart des productions resteront en pause jusqu’à la deuxième ou troisième semaine de janvier, sinon plus tard », a déclaré le syndicat des acteurs SAG-AFTRA dans un communiqué diffusé à ses adhérents mardi soir.

Quelques jours plus tôt, les autorités sanitaires du comté de Los Angeles avaient exhorté les cinéastes à « envisager de suspendre leur travail pour quelques semaines durant cette augmentation catastrophique des cas de Covid ».

Los Angeles, comté le plus peuplé des Etats-Unis avec quelque dix millions d’habitants, est devenu l’un des principaux foyers de la pandémie de coronavirus dans le pays et bat des records de contaminations quasi quotidiens, avec des hôpitaux submergés par les nouveaux cas.

A ce jour, quelque 750.000 cas ont été officiellement recensés dans le comté, où la maladie a fait près de 10.000 morts.

Précautions insuffisantes

Le syndicat SAG-AFTRA avait multiplié les initiatives pour tenter de relancer les tournages à Hollywood depuis leur arrêt total en mars dernier, en particulier au moyen d’un accord signé en septembre avec les principaux studios sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour protéger les acteurs, notamment des tests rigoureux.

Malgré ces précautions, les productions ont peiné à redécoller à Los Angeles. En octobre, leur taux d’activité n’atteignait même pas 50 % du niveau habituel en cette période, et la flambée des contaminations l’a encore réduit ces dernières semaines.

Hormis quelques dizaines de films indépendants, très peu de longs-métrages ont été tournés cette année dans la région de Los Angeles, l’essentiel de l’activité se concentrant sur les publicités et les clips vidéo.

A l’inverse, des films à gros budget ont relancé leurs tournages en dehors des Etats-Unis, comme Tom Cruise et son nouvel opus de Mission Impossible au Royaume-Uni et en Italie, ou les séries télévisées Supergirl et Batwoman au Canada.

L’un des éléments qui freine la reprise des films en Californie est le refus des assureurs de prendre en charge les incidents de tournage liés au coronavirus.