De gauche à droite et de haut en bas, Greta Thunberg, Yves Cochet et Laurent Alexandre — SIPA

L’année 2020 se conclut sur une large campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a bouleversé l’ordre mondial au début de l’année, prenant par surprise l’ensemble des populations. Une fin d’année morose rythmée par un couvre-feu et du télétravail généralisé, sans mentionner les chiffres de contaminations et de décès en raison du coronavirus.

Après une pandémie, des confinements à répétition et une crise économique sans précédent, comment imaginez-vous le monde de demain ? Si on ne peut pas célébrer le Nouvel An comme les années précédentes, on peut toutefois se projeter dans le futur avec plus ou moins d’optimisme.

Êtes-vous plutôt confiant, comme le technophile et spécialiste d’intelligence artificielle Laurent Alexandre, catastrophé comme Yves Cochet, collapsologue et ancien ministre de l’Ecologie ou révolté, comme la jeune activiste suédoise Greta Thunberg ? Dites-nous comment vous imaginez le monde de demain et on vous dira qui vous êtes.