David Guetta au Festival des Vieilles Charrues, en juillet 2019. — LOIC VENANCE / AFP

« Et toi, tu fais quoi pour le 31 ? » « J’ai livestream avec David Guetta. » A défaut de célébrer le passage en 2021 en famille ou entre amis, peut-être trouverez-vous une alternative aux réveillons télévisés préenregistrés en optant pour un concert en ligne. Plusieurs artistes ont en effet prévu des performances virtuelles pour enterrer 2020 en musique.

Jean-Michel Jarre, par exemple, se produira en réalité virtuelle dans une Notre-Dame de Paris numérisée. Diffusé sur YouTube et Facebook, ce concert immersif parrainé par l’Unesco s’intitulera Welcome to The Other Side, c’est-à-dire « Bienvenue de l’autre côté » dans la langue de Victor Hugo. L’artiste veut délivrer un « message d’espoir pour 2021 dans les temps difficiles qu’on traverse ». C’est très généreux de sa part.

David Guetta sera lui aussi à Paris – mais on ne sait pas encore où précisément, il veut garder le mystère jusqu’au dernier moment. Toujours est-il que le show qu’il assurera en livestream sera caritatif. Cela commence à devenir une routine pour lui, qui a précédemment fait la même chose cette année en direct de Miami et de New York (1,5 million de dollars collectés et 50 millions de vues cumulées, quand même). Il promet un « spectacle à couper le souffle » à voir sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter…

Réveillon romain

Kylie Minogue, elle, fera raquer le chaland. La star australienne ne chantera pas en direct, mais elle a enregistré un concert de 50 minutes qui ne sera visible qu’une seule fois le 31 décembre, après avoir acheté son ticket via l'appli Dice. Au menu, des versions réarrangées de ses tubes et les titres de son dernier album, le très réussi Infinite Disco, qui donne envie de sortir la boule à facettes du grenier.

Pour le dépaysement, on vous signale l’événement Oltretutto Roma. Soit des dizaines de performances d’artistes italiens de tous horizons musicaux depuis des lieux phares de la capitale italienne. Diodato chantera ainsi au Mont Palatin, Gianna Nannini au Théâtre de l’opéra… Le tout est à suivre jeudi sur le site dédié dès 22h. Préparez vos cotillons virtuels !