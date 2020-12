« Cuberpunk 2077 », « The Last of Us 2 », « Animal Crossing »... Trois prétendants au meilleur jeu de 2020, une année compliquée mais riche — CD Projekt Red / Sony / Nintendo

Et le meilleur jeu de l’année est… The Last of Us Part II ! Enfin selon les Game Awards. Mais selon vous, lecteurs et lectrices de 20 Minutes, gamers réguliers ou occasionnels ? Comme pour tout le monde, et tous les arts, 2020 n’est pas été une année comme les autres pour le jeu vidéo, avec des conditions de travail chamboulées par la crise sanitaire, une explosion des heures de jeu pendant le confinement, mais également la sortie des consoles next gen et de titres mastodontes et incontournables comme Final Fantasy VII Remake, Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Animal Crossing, The Last of Us 2 bien sûr ou encore le jeu dont il ne faut plus trop prononcer le nom… allez : Cyberpunk 2077.

Mais d’autres jeux ont réussi à se faufiler sur consoles, ordinateurs et mobiles, à l’instar du coloré et défouloir Fall Guys, de l’inconnu-en-2018-à-phénomène-en-2020-real-quick Among Us, de l’indépendant qui a tout d’un grand Hadès, des versions finales de Persona 5 et Kentucky Route Zero ou encore Flight Simulator et Half-Life : Alyx dans lesquels sont encore plongés certains joueurs et joueuses (si vous nous entendez).

Quel a été votre jeu vidéo de 2020, pourquoi celui-ci et pas un autre ? Peut-être est-ce le jeu qui vous a aidé à supporter cette année difficile, la crise sanitaire et les confinements ? Ou alors vous les attendiez très fort et vous n’avez pas été déçu par The Last of Us Part II et Cyberpunk 2077 ? A moins que jeux vidéo aient surtout rimé avec délires et deals entre potes sur Fall Guys et Animal Crossing… Racontez-nous vos jeux de l'année via le formulaire ci-dessous, merci !