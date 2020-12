Ousmane Sy, chorégraphe et « figure de la scène hip-hop », est mort

Le chorégraphe Ousmane Sy est décédé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020. (capture d'écran) — Instagram @babsonswanted_officiel

Le monde de la danse est en deuil. Le chorégraphe Ousmane Sy est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 40 ans. Sa mort a été annoncée dans un communiqué du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne (CCNRB) dont il était le codirecteur depuis janvier 2019.

« Il était une figure renommée et incontournable de la scène hip-hop internationale. Sous le pseudonyme de Babson, il avait intégré le collectif Wanted Posse dans les années 1990 et remporté la "Battle of the Year" en 2001 », a souligné la maire de Rennes, la socialiste Nathalie Appéré. L’édile a salué « un précurseur » qui « a réussi à imposer et faire reconnaître la richesse de la culture hip-hop dans la danse contemporaine ».

« La conviction que l’identité s’accomplit au service de l’entité »

Ousmane Sy « a poursuivi par le geste chorégraphique une recherche esthétique influencée autant par le corps de ballet, que l’esprit freestyle du hip-hop ou les combinaisons tactiques du sport à onze, traversé par la conviction que l’identité s’accomplit au service de l’entité », a aussi souligné le CCNRB.

Il avait récemment chorégraphié une création intitulée Queen Blood, présentée au Théâtre National de Bretagne en janvier 2020.