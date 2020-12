Le 16 décembre 2020, à Tokyo (Japon), deux femmes passent devant l'affiche du film Demon Slayer, plus grand succès de tous les temps dans les salles japonaises. — Kazuhiro NOGI / AFP

Le Voyage de Chihiro n’est plus le plus gros succès de tous les temps au box-office japonais. Le chef-d’œuvre du studio Ghibli sorti en 2001 a été dépassé par un autre film d’animation : Demon Slayer. Adaptation du manga éponyme, ce long-métrage a généré 32,5 milliards de yens (257 millions d’euros) de recettes en salles depuis sa sortie au Japon en octobre. Plus de 24 millions de spectateurs sont allés le voir en salle.

Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki avait atteint 31,7 milliards de yens de recettes dans les salles japonaises.

Demon Slayer, réalisé par le studio Aniplex du géant nippon Sony, raconte l’histoire de Tanjiro, un adolescent vivant au Japon à l’ère Taisho (1912-1926), qui devient chasseur de démons après le massacre de sa famille par ces créatures assoiffées de sang humain.

Sur les écrans européens en 2021

L’œuvre combine le parcours initiatique du héros, un thème récurrent des mangas pour adolescents, avec des valeurs positives comme l’amour fraternel, l’amitié et la lutte du bien contre le mal, qui ont réchauffé le cœur des spectateurs japonais en pleine pandémie.

La sortie de Demon Slayer est prévue en 2021 aux Etats-Unis et en Europe. Selon l’institut de recherche Dai-ichi Life, la franchise aurait déjà généré 270 milliards de yens (2,1 milliards d’euros) en prenant en compte entrées en salles, ventes de mangas et nombreux produits dérivés. Un phénomène.